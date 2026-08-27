Carta d’identità elettronica a Roma: open day nel weekend

Roma – Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 agosto, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio VII (sabato 29), del Municipio III (domenica 30) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 29 che in quella di domenica 30.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 28 agosto fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEL MUNICIPIO COINVOLTO SABATO 29 AGOSTO 2026

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta sabato 29, dalle 8.30 alle 14.00.

ORARI E INDIRIZZI DEL MUNICIPIO COINVOLTO DOMENICA 30 AGOSTO 2026

Municipio III: la sede di via Fracchia 45, sarà aperta domenica 30, dalle 8.00 alle 16.00.



ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 29 DOMENICA 30 AGOSTO 2026

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 29 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 30 dalle 8.30 alle 12.30.

Foto di repertorio