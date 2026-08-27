Colleferro – Anche quest’anno verrà allestita la tradizionale Festa di San Benedetto, in programma dal 3 al 6 settembre 2026, in Piazza San Benedetto IV KM.

Colleferro, i dettagli sulla Festa di San Benedetto

Saranno quattro serate ricche di musica, spettacoli e momenti di convivialità dedicati a tutta la cittadinanza. Per tutta la durata della manifestazione, a partire dalle ore 20.00, sarà inoltre attivo lo stand gastronomico.

Il programma dettagliato con tutti gli appuntamenti e gli orari delle serate è consultabile nella locandina in evidenza.