Lotta allo spaccio nel Frusinate: arrestato un giovane pusher ad Anagni

Prosegue senza sosta la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anagni.

L’arresto

Nella mattinata del 19 agosto scorso, i militari del NORM- Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Anagni hanno messo a segno un importante colpo contro la criminalità locale, arrestando in flagranza di reato un cittadino di 21 anni, domiciliato a Ferentino (FR), con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, che si inquadra nella più ampia e determinata strategia di controllo del territorio e di contrasto al mercato della droga, è scattata quando i militari hanno sorpreso il giovane nell’atto di cedere una dose di cocaina (0,54 grammi) a un uomo di Anagni.

L’immediato intervento degli operanti ha permesso di bloccare lo spacciatore e di procedere alla perquisizione personale e veicolare. L’intuito investigativo e la caparbietà dei Carabinieri sono stati ripagati dal rinvenimento, occultate in un calzino nero, di ulteriori 29 dosi termosaldate di cocaina, per un peso complessivo di 15,69 grammi, già pronte per essere immesse sul mercato illecito. La ferma determinazione ha spinto i militari ad estendere le operazioni di ricerca anche al domicilio del ventunenne a Ferentino.

L’attività di Polizia Giudiziaria ha portato alla luce un vero e proprio deposito della droga: sono stati infatti rinvenuti altri due involucri contenenti ben 206,56 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Inoltre, a testimonianza dell’ingente giro d’affari illecito stroncato, i Carabinieri hanno scovato e sequestrato la considerevole somma contante di 20.000 euro.

L’intero ammontare dello stupefacente, il materiale per il confezionamento e un coltello sono stati sottoposti a sequestro, mentre il denaro è stato versato al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.). Al termine delle formalità di rito, il giovane arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida. L’acquirente della dose è stato invece segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti. Questo brillante risultato operativo sottolinea, ancora una volta, la costante attenzione e il diuturno impegno che l’Arma dei Carabinieri dedica alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, a tutela della salute della collettività e della legalità sul territorio

È obbligo rilevare che l’ indagato è, allo stato, solamente indiziati di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata in sede giudiziale. Solo dopo l’emissione di una eventuale sentenza passata in giudicato , lo stesso sarà riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, dei reati ascrittigli, nel rigoroso rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.