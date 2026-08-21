Colleferro, il dolore della comunità per Joanna: la preghiera e le parole del Vescovo

Un dolore immenso per quanto accaduto l’altro giorno a Colleferro: l’ennesima vittima di femminicidio. Joanna Szyszkowska, 50 anni, di origine polacca e madre di cinque figli è stata uccisa dal marito martedì 18 agosto. A dare l’allarme è stata la figlia maggiore rientrata a casa nel primo pomeriggio.

Monsignor Stefano Russo, Vescovo delle diocesi di Velletri-Segni e Frascati, unitamente a tutta la chiesa diocesana e, in particolare, alla comunità di Colleferro e ai suoi pastori, rivolge al Padre celeste la preghiera per l’anima di Joanna. In questa dolorosa circostanza tutta la comunità esprime vicinanza per i figli e ai familiari della vittima.

Le parole del Vescovo, il Monsignor Stefano Russo

«Il Vangelo ci invita a mettere sempre al primo posto la cura e l’attenzione per le persone che ci sono accanto. Questo è lo sguardo che dobbiamo imparare ad esercitare ogni giorno nelle nostre comunità», ha sottolineato il Vescovo Stefano Russo. «Tutti, seppure a livelli diversi, abbiamo la responsabilità di vigilare sulla vita di chi ci sta accanto per promuovere il bene, attivare azioni concrete di cura laddove ce ne sia bisogno ed essere sempre in ascolto gli uni degli altri imparando a farcene carico».

«Come comunità cristiana attraverso le parrocchie, le Caritas, e tante altre realtà presenti nel territorio, ci impegniamo a fare la nostra parte nel sostegno dei più fragili, operando per abbattere quelle barriere della solitudine che impediscono l’incontro, l’ascolto e l’accoglienza», ha aggiunto monsignor Russo.

Maria rivolgiamo a te che sei Madre la nostra preghiera: di fronte a una violenza così terribile aiutaci a costruire una società in cui nessuna donna debba avere più paura, in cui l’amore non venga più confuso con il possesso e in cui ogni vita sia rispettata e custodita.

Questa tragedia arriva dopo altre tre donne uccise nelle giornate del Ferragosto: Maria D’Alessandro, 66 anni, nel Beneventano; Ornella Forastefano, 46 anni, nel Cosentino e Tania Terrin, 39 anni, in provincia di Venezia.

«Una tragedia infinita che per essere fermata chiede sempre più capacità di fare rete, presenza, ascolto, accoglienza e sostegno», ha concluso il Vescovo Stefano Russo.

Foto di repertorio