Due nascite speciali all’ospedale ‘Spaziani’ di Frosinone

La Asl Frosinone celebra due nuove vite e due storie che profumano di famiglia, destino e comunità. Matthias, nato ‘per caso’ in Ciociaria, e Gabriele, venuto alla luce con il numero 500, hanno trovato al ‘Fabrizio Spaziani’ un luogo sicuro, professionale e umano.

La storia di Matthias

Denise, 35 anni, e Christian, 40, vivono a Roma e aspettavano il loro primo figlio con un parto programmato al Gemelli per il 31 agosto.

Il 16 agosto, però, decidono di raggiungere Frosinone per festeggiare gli 87 anni della nonna Noemi, bisnonna di Matthias. Una serata di famiglia, di abbracci e di risate… finché Denise non si sente bene. Christian la accompagna immediatamente al Fabrizio Spaziani, dove l’equipe con la dottoressa Elisabetta Tandoi stabilizza la donna e poi procede con un cesareo d’urgenza. Alle 11.33 del 17 agosto nasce Matthias Vescovi, 3.220 kg per 52 centimetri. In sala parto il responsabile della Uoc Ostetricia Ginecologia dello Spaziani, il dottor Francesco Angeletti, con la dottoressa Marina Bracaglia e le ostetriche Edvige Proietti e Valentina Pagliaroli. Una nascita inattesa, che diventa un ricordo di famiglia ancora più prezioso e il più bello dei regali per la bisnonna Noemi.

«Ringrazio tutta l’equipe del dottor Angeletti – queste le parole della neomamma Denise – per la professionalità, l’attenzione e la gentilezza con cui mi hanno seguita nel percorso. È stata una bellissima esperienza, una gioia grande: abbiamo trovato un ambiente accogliente, medici eccezionali e personale di grande spessore umano».

La storia di Gabriele

A Patrica la nascita di Gabriele Spinelli è stata attesa e desiderata. Mamma Noemi, 36 anni, infermiera dell’ASL Frosinone, e papà Marco, anche lui 36, hanno già un bimbo di 4 anni, Samuele. Ieri, 19 agosto, Noemi è arrivata in ospedale alle 6.30. Nel primo pomeriggio, alle 14.00, Gabriele viene alla luce. Ma non è solo un nuovo membro della famiglia Spinelli: è anche il 500esimo bambino nato a Frosinone nel 2026.

Un traguardo simbolico che racconta il lavoro quotidiano del Punto nascita dello Spaziani, fatto di competenza, dedizione e vicinanza alle famiglie. In sala parto erano presenti la Dott.ssa Gilda Fuoco e le ostetriche Martina Marchegiani ed Elide Pro.

«Per me partorire a Frosinone, nell’ospedale in cui lavoro, è stato assolutamente naturale – il commento di Noemi -. Qui è nato anche il nostro primo figlio, Samuele, e conosco bene la qualità dell’assistenza del reparto. Il mio non è stato un parto facile e soltanto grazie alla competenza e alla bravura di medico e ostetriche è andato tutto bene ed è stata una grande gioia. Senza contare la dolcezza dello skin to skin, che rende quei momenti unici e indimenticabili. Grazie a tutti, semplicemente straordinari.»

ASL Frosinone abbraccia Matthias, Gabriele e le loro famiglie. Benvenuti al mondo, piccoli: la vostra storia è già speciale.

Foto di repertorio