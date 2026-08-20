Colleferro – Conclusi i lavori presso la scuola di via Giotto. “Abbiamo scelto di affrontare e risolvere definitivamente le criticità strutturali che affliggevano il plesso”: è quanto annunciato dall’Amministrazione Comunale, di cui riportiamo la dichiarazione completa.

Colleferro, conclusi i lavori presso la scuola di via Giotto. La dichiarazione dell’Amministrazione Comunale

“Abbiamo concluso i lavori presso la scuola ” Don Umberto Mazzocchi ” di via Giotto, un intervento radicale che testimonia quanto la sicurezza dei nostri giovani studenti sia al centro dell’agenda di questa Amministrazione.

Con un investimento di 80.000 euro, sostenuto interamente dalle casse del bilancio comunale, abbiamo scelto di affrontare e risolvere definitivamente le criticità strutturali che affliggevano il plesso.

Non ci siamo limitati a interventi superficiali, ma abbiamo operato un risanamento profondo: dal ripristino del calcestruzzo e dei sistemi di scarico alla posa di una nuova guaina autolivellante, abbiamo messo in sicurezza l’intera copertura.

Questo importante sforzo economico rappresenta una scelta precisa, fatta per garantire a ragazzi, insegnanti e personale un ambiente sano, protetto e finalmente moderno.

La cura delle nostre scuole è una missione quotidiana e siamo orgogliosi di aver tradotto questo impegno in un risultato concreto per la nostra comunità”: è quanto dichiarato dall’Amministrazione di Colleferro.

Fonte testo e foto: pagina Facebook del Comune di Colleferro