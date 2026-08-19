Carta d’identità elettronica a Roma: nuovi open day nel weekend

Roma – Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 22 e domenica 23 agosto, con le aperture straordinarie degli ex PIT di piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di via Petroselli 52.

Info e dettagli

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 21 agosto fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 22 E DOMENICA 23 AGOSTO 2026

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 22 agosto dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 23 agosto dalle 8.30 alle 12.30.

Foto di repertorio