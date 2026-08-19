Nel tardo pomeriggio di ieri, 18 agosto, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha disposto l’intervento della squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Monte Mario in via Campo Catino, a Roma, per la presenza di un albero di grosse dimensioni, pericolante, situato sul ciglio della strada.

Roma, albero pericolante in strada: Vigili del Fuoco all’opera nella notte tra il 18 e il 19 agosto

Sul posto, a supporto della squadra, sono intervenuti anche un’autoscala e un’autogru, con la presenza del capo turno, necessarie per consentire di operare in condizioni di sicurezza e procedere all’abbattimento dell’albero.

Le operazioni, particolarmente complesse e protrattesi per diverse ore, hanno reso necessario disporre la chiusura temporanea della strada al transito sia veicolare sia pedonale, al fine di garantire la sicurezza degli operatori e della cittadinanza.

L’intervento si è concluso intorno alle 4:50 del 19 agosto, al termine delle operazioni di abbattimento e messa in sicurezza dell’area.

La tempestività dell’intervento ha consentito di eliminare la situazione di potenziale pericolo e di ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità della zona.