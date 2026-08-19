Trevi nel Lazio – Si perdono sul monte Tarino: paura per due escursionisti nel pomeriggio di ieri, 18 agosto 2026.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

In seguito ad una chiamata giunta al 112, verso le ore 16.20, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Fiuggi si sono recati a monte tarino nel comune di Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone.

I Vigili sono giunti sul posto per soccorrere due escursionisti che avevano smarrito il sentiero. Data la zona particolarmente impervia, è stato necessario l’intervento dell’elicottero VVF Drago 162.

I due malcapitati sono stati recuperati e portati in zona sicura, entrambi in buone condizioni. L’intervento si è concluso intorno le ore 18.20.