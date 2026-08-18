Ennesimo blitz antidroga a Roma: sedici persone in manette

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma.

Negli ultimi giorni, le serrate attività di controllo del territorio svolte nelle aree centrali e periferiche della Capitale hanno portato all’arresto di 16 persone, tutte gravemente indiziate del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

TOR VERGATA E TOR BELLA MONACA

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato due fratelli romani di 42 e 40 anni. Notati con atteggiamento sospetto in via della Tenuta di Torrenova, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare: i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 27 g di cocaina suddivisi in dosi, 21 g di hashish e 360 euro in contanti.

In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno bloccato e arrestato un 22enne tunisino, sorpreso in strada con 43 involucri di cocaina e 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

OSTIA ANTICA

I Carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno arrestato in via delle Saline un 65enne romano con precedenti. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 11 g di crack, materiale vario per il confezionamento delle dosi e 200 euro in contanti.

CENTRO E GARBATELLA

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 38enne romano. L’uomo, notato a bordo di un’autovettura con atteggiamento sospetto nei pressi della Piramide Cestia, è stato pedinato fino a via Giacinto Pullino, dove è stato fermato. Le perquisizioni personalizzata, veicolare e presso la sua abitazione hanno permesso di rinvenire circa 10 grammi di crack già suddivisi in dosi, oltre a 910 euro in contanti.

NEL QUARTIERE PIGNETO

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 44enne italiano sorpreso in via Casilina mentre cedeva due involucri contenenti 1,5 g di cocaina a un acquirente, segnalato alla Prefettura. La successiva perquisizione all’auto in uso e al domicilio dell’uomo ha consentito di recuperare ulteriori grammi di cocaina (occultati nel vano portaoggetti e nel bagno, un coltello a lama fissa lungo 30 cm, un bilancino di precisione e 813 euro in contanti.

QUARTIERE SAN BASILIO

I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato due romani di 50 e 36 anni, sorpresi subito dopo aver ceduto una dose di stupefacente in via Corinaldo. Le successive verifiche hanno permesso di rinvenire 10 involucri di cocaina/crack nascosti all’interno di un’aiuola e 23 g circa di hashish occultati all’interno di uno scooter parcheggiato nelle vicinanze, oltre a 240 euro in contanti.

QUARTIERE BRAVETTA

I Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta hanno eseguito diversi interventi:

In via Giovanni Porzio, i militari hanno arrestato un 53enne romano poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di circa 664 g di hashish, circa 4 g di cocaina, un bilancino di precisione e un coltello imbrattato di droga.

In via degli Estensi, la pattuglia ha bloccato una 23enne romana che si aggirava con fare sospetto: le successive perquisizioni hanno permesso di sequestrare un ingente quantitativo di droghe, tra cui oltre mezzo chilo di ketamina (504 grammi), circa 55 g di hashish, marijuana, materiale da confezionamento e 2.035 euro in contanti.

In via dei Malabaila, gli stessi Carabinieri hanno arrestato un 22enne romano trovato in possesso di 7 involucri di cocaina, 1.125 euro in contanti e 14 banconote contraffatte.

CASSIA, LA STORTA

I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato in via Vittorio Trucchi un 40enne sorpreso inizialmente in strada con uno spinello e successivamente trovato in possesso di ulteriori 20 g di hashish presso la sua abitazione.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno sorpreso e arrestato due romani di 43 e 37 anni all’interno del parcheggio sotterraneo di un supermercato in via Boccea, mentre il primo cedeva oltre 31 g di cocaina al secondo. Le perquisizioni estese hanno consentito di rinvenire ulteriori 21 g di cocaina e 850 euro in contanti.

Infine, sempre i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 36enne sorpreso a cedere una dose di cocaina a un acquirente. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 6 g di cocaina, 20 g di hashish e materiale da pesatura.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.