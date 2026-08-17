Roma. Fermano un turista e provano a derubarlo: interviene la Polizia Locale

Hanno bloccato un turista, impedendogli di proseguire il cammino, e gli hanno intimato ripetutamente di consegnare del denaro, arrivando a strattonarlo e a trattenerlo per un braccio. L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale ha consentito di interrompere la condotta e di arrestare i due uomini per tentata estorsione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Ecco cosa è successo

L’intervento è avvenuto alla vigilia di Ferragosto in via Buonarroti, nel quartiere Esquilino, nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dalla Polizia Locale nell’area Termini-Esquilino, interessata dalle misure di tutela rafforzata disposte dal Prefetto di Roma, finalizzate a potenziare l’attività di contrasto ai fenomeni illegali e di degrado urbano.

Nel corso del servizio di vigilanza, gli agenti del Gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno notato un gruppo di persone stazionare sul marciapiede nei pressi di un esercizio commerciale. L’attenzione degli operanti è stata quindi attirata dalla condotta minacciosa di due uomini che avevano avvicinato un passante, successivamente identificato come un turista statunitense.

L’uomo veniva strattonato e trattenuto per un braccio, mentre i due gli intimavano di consegnare del denaro, impedendogli di allontanarsi e tentando di costringerlo ad assecondare la loro richiesta. Gli agenti sono immediatamente intervenuti per interrompere l’azione e tutelare il turista.

Alla vista degli operanti, i due uomini hanno reagito in maniera violenta, opponendo resistenza e tentando di colpire gli agenti con calci e pugni, oltre a rivolgere loro minacce.

Grazie al tempestivo intervento degli agenti e al coordinamento con le altre pattuglie impegnate nei servizi nella zona, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo.

I due soggetti sono stati quindi bloccati e tratti in arresto. Gli accertamenti successivi hanno consentito di identificarli come due cittadini romeni, rispettivamente di 40 e 47 anni.

Uno dei due, che ha mantenuto un comportamento particolarmente aggressivo anche nel corso delle successive procedure di identificazione, arrivando a compiere gesti autolesionistici, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato presso l’ospedale San Giovanni Addolorata.

Dell’arresto è stata informata l’Autorità Giudiziaria. In sede di udienza, svoltasi il 14 agosto, il Tribunale di Roma ha convalidato entrambi gli arresti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.