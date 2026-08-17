“Fede e Umanità, San Francesco e Dante. Musica e poesia”: l’evento a Colleferro

Colleferro – Domenica 23 agosto sarà una serata speciale dedicata al dialogo tra poesia e musica, un viaggio suggestivo tra i versi e le riflessioni dedicati a San Francesco e Dante Alighieri.

Dove e quando:

Domenica 23 Agosto 2026 – Ore 21:00

Piazza dei Cosmonauti

I dettagli

L’evento vedrà gli interventi del Prof. Rino Caputo Professore Ordinario di Letteratura Italiana presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, accompagnati dalle letture di Lucilla Tiberi, dalle esecuzioni del soprano Michela Marconi e dalle note al pianoforte del maestro Tonino Giovannone.

Maggiori informazioni nella locandina in evidenza