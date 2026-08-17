Roma. Droga, cash e un’arma nel “salotto dello spaccio”: un arresto

Roma – Un divano trasformato in una sorta di “cassaforte” dello spaccio: droga, cash, un bilancino di precisione ed un’arma nascosti sotto uno dei cuscini. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato nel quadrante Fidene Serpentara, dove un trentottenne romano è stato arrestato ed è ora gravemente indiziato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma clandestina.

L’operazione

L’operazione porta la firma degli agenti del III Distretto Fidene – Serpentara e delle Volanti della Polizia di Stato che, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e sulla scorta di alcuni elementi informativi, hanno concentrato l’attenzione su un’abitazione nella zona nord della Capitale.

Quando i poliziotti hanno bussato alla porta, una voce maschile ha inizialmente risposto dall’interno per poi allontanarsi improvvisamente dall’ingresso. Pochi secondi dopo, l’uomo è tornato sui propri passi ed ha aperto la porta agli agenti.

Ad accogliere i poliziotti, sulla soglia di casa, c’era anche un “guardiano” a quattro zampe: un cane di grossa taglia, libero di muoversi tra le stanze e tutt’altro che intenzionato a passare inosservato. La sua presenza ha reso più delicato l’ingresso degli agenti, anche perché l’uomo, nonostante le ripetute richieste degli operatori, si è inizialmente rifiutato di metterlo in sicurezza. Superato questo primo “filtro”, i poliziotti hanno proseguito il controllo dell’abitazione.

È stato però il salotto a restituire la fotografia più significativa, svelando un vero e proprio “drug storage” domestico.

Sotto il cuscino del divano, in un nascondiglio tanto semplice quanto immediatamente accessibile, gli agenti hanno scoperto un borsello griffato con all’interno un’arma clandestina, una pistola calibro 8mm priva del tappo rosso. A pochi centimetri erano custoditi anche 2.500 euro in contanti, un bilancino di precisione e quasi 900 grammi di sostanza stupefacente.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati oltre 217 grammi di cocaina e 17 involucri contenenti complessivamente circa 680 grammi di metanfetamina.

Ma il “cash point” domestico non si esauriva sotto il cuscino. Altri 850 euro in banconote di vario taglio sono stati trovati in un cassetto dello scaffale sovrastante la televisione, dove erano custoditi anche tre telefoni cellulari.

Droga, arma, bilancino, telefoni e 3.350 euro in contanti sono stati sequestrati, mentre per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.