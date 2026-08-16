Spaccio a Colleferro, sorpreso con la cocaina: arrestato un giovane

Prosegue incessante l’attività di controllo del territorio e di contrasto al traffico di stupefacenti condotta dal Commissariato di Polizia di Colleferro, diretto dal Commissario Capo Antonio Mazza.

L’arresto

Nella tarda serata del 15 agosto 2026, un equipaggio dell’Ufficio Controllo del Territorio, impegnato in un servizio di pattugliamento, ha notato un giovane a piedi che, costantemente al telefono, si guardava nervosamente intorno. Gli agenti hanno deciso di procedere al controllo e all’identificazione del ragazzo, il quale si è mostrato sin da subito insofferente, iniziando a tremare vistosamente e fornendo dichiarazioni contrastanti sulla propria destinazione.

Nel corso delle operazioni di identificazione, il giovane ha tentato goffamente di disfarsi di un oggetto che teneva all’interno del borsello. Il gesto non è sfuggito agli agenti, che hanno recuperato l’oggetto, rivelatosi un bilancino di precisione intriso di una sostanza polverosa di colore bianco.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in dosi per un peso complessivo di oltre 12 grammi, rinvenuto anche materiale per il confezionamento della sostanza e denaro contante, ritenuto dagli agenti provento dell’attività di spaccio.

Al termine dell’intervento, il ragazzo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Velletri, mentre la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti di rito.

Si precisa che le evidenze descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, per le persone coinvolte, vale il principio di presunzione di innocenza sino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza del territorio.