Fine settimana di Ferragosto, controlli a Roma e provincia: 25 arresti

Dalle spiagge al centro storico, dai parchi alle zone residenziali: è stato messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza via terra, mare e cielo per tutelare residenti, turisti e fasce deboli.

I dettagli

Venticinque persone arrestate e 56 denunciate, per vari reati, è il bilancio complessivo di un piano straordinario di presidio capillare su tutta la Capitale e la Provincia, promosso e attuato, in occasione del ponte di Ferragosto, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. L’obiettivo è stato duplice: garantire il rispetto della legalità nei luoghi di vacanza e di aggregazione, e proteggere i quartieri residenziali lasciati incustoditi. Tutte le operazioni hanno fatto capo alle Centrali Operative, che hanno coordinato gli interventi e gestito le segnalazioni pervenute tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

​Il Litorale, i Laghi, la montagna, le Riserve Naturali

​Nella giornata del 15 agosto, i Carabinieri hanno schierato un dispositivo dedicato con pattuglie distribuite su tre turni per garantire la massima tempestività operativa. L’assetto ha visto l’impiego di Stazioni Mobili, pattuglie a piedi, affluenza e il supporto dei Carabinieri Forestali. L’attenzione antipiromani è rimasta altissima: la riserva di Castel Fusano e i parchi provinciali a rischio sono stati costantemente monitorati anche con l’ausilio di droni per intercettare subito eventuali focolai.

​Presidio Urbano, Movida e Controllo del Territorio

​L’azione dei Gruppi Carabinieri di Roma, Frascati e Ostia, supportata dalle “Gazzelle” e dai motociclisti del Nucleo Radiomobile, ha coperto l’intero territorio provinciale. I servizi hanno garantito la prevenzione dei reati contro il patrimonio (specialmente furti in appartamento e rapine), controlli alla circolazione con alcol e drug-test, e un’attenzione particolare verso gli anziani rimasti soli in città.

​Nel Centro Storico, nei nodi di trasporto e nelle zone della movida (da Trastevere a Testaccio, da Campo de’ Fiori all’Eur) sono stati potenziati i servizi antiborseggio e di verifica per garantire un divertimento in sicurezza. Il pattugliamento si è esteso anche al cielo e all’acqua: gli elicotteri dell’Arma hanno garantito il coordinamento dall’alto, mentre le motovedette dell’Arma hanno vigilato sulle coste e sui laghi di Bracciano e del litorale per il rispetto delle norme da parte di natanti e moto d’acqua.

​I Risultati Operativi sul Litorale

​A conclusione del servizio straordinario svolto nella giornata di Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di “Santa Maria di Galeria”, del personale della Compagnia Aeroporti di Roma, dei Gruppi Carabinieri di Roma e Frascati, dell’Aliquota Motovedette del Nucleo Navale, del 4° Reggimento a Cavallo e del Nucleo Elicotteri di Roma-Urbe ha portato all’arresto di 10 persone; una per furto; 4 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; 2 per evasione; una per lesioni e rapina impropria e 2 in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria). Inoltre, sono stati denunciati 14 soggetti; 5 per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere; 3 per detenzione ai fini di spaccio; 2 per guida senza patente di guida; 3 per furto con destrezza e 1 per evasione.

I Carabinieri della Compagnia di Anzio, invece, hanno attuato un articolato dispositivo di sicurezza sull’intero litorale, dispiegando pattuglie lungo le località di Anzio, Nettuno e Ardea e hanno arrestato una persona e denunciate 10.

I militari hanno identificato complessivamente 640 persone e controllato 277 autoveicoli. Nel corso delle attività sono state eseguite 32 perquisizioni personali, 19 domiciliari e 23 veicolari.

Durante i controlli, sono stati segnalati alla Prefettura (art. 75 DPR 309/90) 24 soggetti per uso personale, con il contestuale sequestro di 0,54 g di cocaina, 22,9 g di hashish, 0,26 g di crack e 1,48 g di marijuana.

Infine, controlli anche alla circolazione stradale, dove sono state elevate 86 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di poco altre i 30 mila euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.