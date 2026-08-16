I Carabinieri della Stazione di Torrimpietra hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, gravemente indiziato del reato di truffa ai danni di una famiglia del posto.

La vicenda

Il piano criminale è scattato con la collaudata tecnica del “finto Carabiniere”: un complice ha contattato telefonicamente un 61enne spacciandosi per un ufficiale dell’Arma e convocandolo d’urgenza in caserma con una scusa al solo scopo di allontanarlo da casa. Immediatamente dopo, lo stesso complice ha telefonato al figlio rimasto nell’abitazione, sostenendo che il padre rischiava l’arresto e pretendendo la consegna immediata di gioielli, orologi di valore e 500 euro in contanti a un presunto collega in borghese per evitare il provvedimento.

I Carabinieri, sotto il coordinamento della Centrale Operativa della Compagnia di Civitavecchia, si sono tempestivamente posizionati all’interno dell’abitazione della vittima e, quando il 33enne si è presentato alla porta per prelevare il bottino, lo hanno bloccato e arrestato.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare i complici.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.