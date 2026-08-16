Roma Sud – Chiuso per una notte lo svincolo di San Cesareo: ecco quando, tutti i dettagli da sapere.
Info e dettagli
Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 agosto, sarà chiuso lo svincolo di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
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In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone.
Foto di repertorio