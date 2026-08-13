Tanta paura a Colleferro nel primo pomeriggio di oggi, 13 agosto 2026: forte esplosione in località IV Chilometro, la strada che unisce la città ad Artena.

Forte esplosione e incendio a Colleferro: boato avvertito a distanza di chilometri. Vigili del Fuoco, soccorsi e Forze dell’Ordine sul posto

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il boato avvertito dai residenti della zona, e non solo, è stato causato da un’esplosione avvenuta alla ex Simmel Difesa, attualmente la KNDS. L’esplosione sarebbe avvenuta in un deposito adibito alla pressatura delle polveri.

L’allarme è stato lanciato dai residenti: il boato è stato sentito anche dai comuni limitrofi, come Artena, Segni, Anagni, Montelanico, Gavignano, Olevano Romano, Valmontone.

Vigili del Fuoco, soccorsi e Forze dell’Ordine sul posto. Al momento non si hanno notizie sulla presenza di eventuali feriti né sulla dinamica di quanto accaduto, come sull’origine dell’incendio.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 16:15

Sembra che non si siano registrati feriti. Smentita la notizia sull’evacuazione dell’Outlet di Valmontone.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

La dichiarazione del Sindaco, Giulio Calamita

“Siamo presenti sin dai primi attimi successivi alla forte esplosione avvenuta presso KNDS.

Al momento la situazione è sotto controllo e sono in corso le operazioni condotte dai Vigili del Fuoco, con il supporto di tutte le Forze dell’Ordine del territorio e della Protezione Civile.

Lo spavento è tanto, ma in questo momento è fondamentale mantenere la calma e, soprattutto, evitare di diffondere notizie non veritiere, come quelle relative all’incidente del 2007 che stanno nuovamente circolando.

Vi aggiorneremo quanto prima con informazioni verificate”: è quanto pubblicato dal primo cittadino di Colleferro sulla propria pagina Facebook.

Foto tratta da un video su Facebook