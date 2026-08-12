Spaccio a Fiuggi: droga sequestrata, arrestato un giovane

Un’operazione mirata al contrasto del traffico di stupefacenti si è conclusa con l’arresto di un giovane del posto, sorpreso con materiale ed elementi riconducibili all’attività di spaccio all’interno della propria abitazione.

I dettagli

L’intervento porta la firma dei Carabinieri della Stazione di Fiuggi, impegnati in uno specifico servizio di controllo del territorio volto a reprimere la diffusione di sostanze illecite nella cittadina termale, in linea con le direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone volte a reprimere lo spaccio ed il consumo degli stupefacenti. I sospetti maturati dai militari dell’Arma hanno portato ad un controllo di un giovane della città termale e proseguire l’attività presso la propria abitazione.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio kit per la gestione della droga: materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino elettronico di precisione ancora intriso di tracce di cocaina e poi un panetto di 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” nonché grammi 18 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e la somma di euro mille in banconote di piccolo taglio.

Alla luce di quanto scoperto, per l’uomo è scattato l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo, mentre lo stupefacente ed il materiale, tutto sottoposto a sequestro.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.