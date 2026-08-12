Giornata di fuoco, letteralmente, quella di ieri, 11 agosto 2026: divampati diversi incendi in provincia di Roma. Impegnative e preoccupanti le fiamme divampate sul Monte Tuscolo.

Vasto incendio sul Monte Tuscolo ieri: fumo e odore acre in diversi comuni della zona. Ecco cosa è successo

Dopo l’incendio divampato sull’Ardeatina e quello a Colleferro, nella zona dell’ex inceneritore, delle fiamme hanno devastato anche il Monte Tuscolo, nel quadrante nord est della Capitale.

I comuni della zona, dai Castelli Romani fino anche a Labico e Colleferro, sono state investite da un forte odore acre di bruciato, oltre che da una densa coltre di fumo. Ritardi accumulati anche nella circolazione ferroviaria, già provata dai numerosi lavori sulle varie tratte della zona. Sul posto sono intervenute le squadre della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, un elicottero regionale e un canadair, tutti impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Labico