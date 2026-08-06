Colleferro, torna l’Altaluna Festival a settembre: il programma della seconda edizione

Il Comune di Colleferro, Assessorato allo Spettacolo, presenta la seconda edizione di Altaluna Festival, la rassegna dedicata all’arte, alla cultura e alla valorizzazione del territorio, che tornerà a illuminare il Parco Fluviale e l’Arena del Castello Vecchio con cinque serate di spettacoli, installazioni, musica e incontri culturali.

Come riportato nel documento: «A settembre torna Altaluna Festival con la sua seconda edizione, confermandosi un appuntamento dedicato all’arte, alla cultura e alla valorizzazione del territorio.»

L’edizione 2026 sarà interamente plastic free, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e alla cultura del riciclo. Il festival è promosso dal Comune di Colleferro, in collaborazione con Sirius Entertainment APS, con il sostegno del Sindaco Giulio Calamita e dell’Assessore allo Spettacolo, Politiche Giovanili e Ambiente Sara Zangrilli.

Programma 2026

3–6 settembre – Parco Fluviale

Installazioni artistiche, luminarie, food & beverage a tema luna

Mostra artistica e astrofotografica di Valerio Cianfa e Davide Broise

Sergio Rubini in Sud (3 settembre)

Madame Rebiné con Giro della Piazza (4 settembre)

I Calanti – Live Tour 2026 (5 settembre)

FAUSTBUCH con Andrea Abbafati e Camilla Acchione (6 settembre)

26 settembre – Cavea del Castello Vecchio

Lillo & Greg – Latte e i Suoi Derivati

DJ Set GIALOSAI – Lineup X-Uberant & Ayko

Dichiarazioni istituzionali

Il Sindaco Giulio Calamita sottolinea: «Altaluna Festival 2026 – Plastic Free Edition rappresenta la sintesi perfetta tra cultura, politiche giovanili e rispetto dell’ambiente.»

L’Assessore Sara Zangrilli evidenzia: «Altaluna Festival è un progetto in cui ho creduto fin dalla prima edizione; quest’anno approderà anche nella Cavea del Castello, luogo identitario della nostra città.»

Il Direttore Artistico Filippo Maria Cardillo aggiunge: «Questo Festival è nato dal desiderio di creare una sinergia tra teatro, cultura, ambiente e territorio.»

Ingresso libero

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.

Info: www.altalunafestival.it Instagram: @altalunafestival | @siriusentertainment

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