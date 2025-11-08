Artena – Sono giorni di apprensione per Boshra, un ragazzo di soli 15 anni scomparso da una comunità.

Artena. Ricerche in corso per Boshra, di soli 15 anni: l’appello da condividere

Stando all’appello lanciato dall’associazione Penelope Lazio, il 15enne è scomparso da una comunità con sede ad Artena, in provincia di Roma. Del giovane non si hanno più notizie dal 5 novembre scorso, dalle ore 14:00.

Boshra indossava un giubotto di colore nero e bianco, una maglia a maniche lunghe bianca, un jeans nero e un paio di scarpe da ginnastica nere. Il ragazzo ha una scarsa conoscenza della lingua italiana.

Di seguito, la locandina con tutti i dettagli e i numeri da contattare nel caso di un avvistamento:

Foto e locandina dalla pagina Facebook di Penelope Lazio Odv

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo