Roma, sequestrati 120 chili di alimenti in un bar pasticceria

I Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro, con il supporto di altri militari della Compagnia di Roma Casilina e del NAS di Roma, hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio nei quartieri Quadraro e Tuscolano, finalizzato al contrasto e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane.

I controlli nei quartieri Quadraro e Tuscolano

L’attività è stata svolta seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nello specifico, un uomo di 28 anni, con precedenti, è stato denunciato poiché è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con patente mai conseguita.

Un 26enne, con precedenti, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per non avere lasciato il territorio Nazionale nei 30 giorni imposti dal decreto di espulsione che gli era stato notificato. I militari hanno avviato le procedure per l’espulsione.

Dai controlli alle attività commerciali, i Carabinieri del NAS hanno sanzionato in via amministrativa un bar/pasticceria di via Tuscolana, con una multa da 5mila euro, per violazioni relative alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo nella gestione degli alimenti, carenze igienico-sanitarie generali e mancati adeguamenti strutturali dei locali. Sono stati sequestrati ben 120 chili di alimenti privi di tracciabilità e anche disposta la chiusura dell’attività fino al ripristino dei luoghi.

Tre persone, infine, sono state segnalate al Prefetto quali assuntrici di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state identificate 61 persone e controllati 21 veicoli, ed elevato sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di 5778 euro.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo