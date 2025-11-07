Nella mattinata del 3 novembre scorso, i Carabinieri delle Stazioni di Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni e Artena, durante il ritiro della pensione negli uffici postali da parte degli anziani, hanno fornito consigli utili con lo scopo di rafforzare la prevenzione contro le truffe agli anziani.

L’iniziativa

L’iniziativa volta a tutelare le fasce deboli, nasce nell’ambito della campagna di prevenzione più ampia promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, che ha come obiettivo quello di accrescere la consapevolezza e la cultura del sapersi difendere dalle truffe e dalle frodi informatiche.

L’appuntamento molto apprezzato in tutte le comunità è stato un momento di dialogo e di confronto in cui sono state riferite agli stessi le forme di truffa più frequenti commesse sul territorio con il duplice obiettivo di indurre a segnalare, ai numeri di emergenza, tutti i tentativi di truffa, anche ai vicini, e soprattutto verificare le telefonate che preannunciano il coinvolgimento di familiari in incidenti stradali e/o rapine.

Nella circostanza i Carabinieri hanno consegnato un opuscolo informativo ove sono indicati, in modo chiaro e sintetico, i consigli per evitare di rimanere vittima delle truffe tra i quali: NON aprire la porta agli sconosciuti, diffidare dalle offerte troppo vantaggiose proposte da finti call center e limitare la confidenza al telefono e sui social network.