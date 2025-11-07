Genazzano, grave incidente sulla strada per Valmontone: morto un uomo

Genazzano – Grave incidente nella mattinata di oggi, 7 novembre 2025, lungo la strada che porta a Valmontone: morto un uomo travolto da un’auto.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di origine iraniana ha perso la vita dopo essere stato travolto da un veicolo lungo la strada che da Genazzano porta a Valmontone. L’impatto è stato violentissimo e per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorsi ne hanno solo constatato il decesso, avvenuto a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto presenti anche i Carabinieri, che ora dovranno ricostruire quanto avvenuto.

La vittima era un uomo di origine iraniana, ospite presso una comunità di accoglienza sita a Paliano.

