Maxi operazione in corso ad Ostia: sette arresti, sequestrate centinaia di dosi

Roma – Da questa mattina, 7 novembre 2025, in piazza Gasparri e aree adiacenti, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Gruppo di Ostia volta al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

I dettagli sull’operazione in corso

L’operazione, coordinata dal dipartimento “Criminalità diffusa e grave” della Procura di Roma, vede l’impiego di un elicottero, unità cinofile e aliquote di primo intervento.

L’attività segue i costanti e serrati controlli dell’Arma dei Carabinieri nelle aree più sensibili del litorale di Ostia, svolti oramai da diverse settimane e che hanno già portato all’arresto, complessivamente, di 7 persone e al sequestro di centinaia di dosi di droga e di 6.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite. Perquisizioni sono ancora in corso nei fortini dei pusher.

L’attività segue le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

