I vigili del fuoco del Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone sono intervenuti alle ore 12:30 di oggi, 6 novembre 2025, per un incidente stradale in via Casilina Nord, incrocio di via Cerreto, che ha coinvolto due autovetture.

Frosinone, incidente tra due auto sulla Casilina: intervento ancora in corso dei Vigili del Fuoco. Ecco cosa è successo

Le persone coinvolte sono state soccorse e affidate alle cure del personale del soccorso sanitario 118.

La 1A (Prima partenza) della Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio), con modulo fuoristrada.

I vigili del fuoco di Frosinone stanno procedendo alla messa in sicurezza dei mezzi. L’intervento è ancora in corso. Sul posto anche Carabinieri e il 118. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.