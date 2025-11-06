Maltempo nel Lazio: allerta meteo gialla emessa dal pomeriggio di domani, 7 novembre 2025. Il bollettino della Protezione Civile della Regione.
Maltempo nel Lazio, pioggia e temporali dal pomeriggio di domani: l’allerta meteo. Il bollettino della Protezione Civile
Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
L’allerta ha validità dal primo pomeriggio di domani, 7 novembre 2025, e per le successive 9-12 ore.
Fonte: Protezione Civile del Lazio
