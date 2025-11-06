Carta d’identità a Roma: nuovo open day nel weekend

Roma – Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 novembre, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi V, VI, VIII, IX, XI, XIII sabato 8, mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 8 che in quella di domenica 9.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 7 ottobre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 8 NOVEMBRE 2025

Municipio V, la sede di Via di Torre Annunziata, 1 – sarà aperta sabato dalle ore 8.30 alle ore 15.00;

Municipio VI, la sede di Via Duilio Cambellotti, 11 sarà aperta sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00;

Municipio VIII, la sede di Via Benedetto Croce, 50 sarà aperta sabato dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

Municipio IX, la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00;

Municipio XI, la sede di Via Portuense, 579 sarà aperta sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

Municipio XIII, la sede di Via Aurelia, 470 sarà aperta sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

ORARI E INDIRIZZI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 8 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 9 dalle 8.30 alle 12.30.

