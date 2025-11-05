Si è concluso ieri il recupero di un cane che dal 3 novembre scorso ha impegnato i vigili del fuoco del Comando di Frosinone, sede distaccata di Cassino, in alta montagna, a Castrocielo, in località Colle San Magno, dove l’animale era finito in un burrone profondo 100 metri.

Castrocielo, cane cade in un burrone: salvato dopo un’operazione di 24 ore. I dettagli dai Vigili del Fuoco

Le operazioni, molto complesse, hanno richiesto un importante impegno dei soccorritori, in termini di uomini e mezzi.

In particolare la zona, per le proprie caratteristiche impervie, ha richiesto anche l’intervento del personale specialista dei Vigili delFuoco che opera con tecniche speleo alpinistiche e fluviali (SaF), con il supporto dell’elicottero VF.

I vigili del fuoco, dopo ore di lavoro, sono riusciti a recuperare Pilone, questo il nome del cane che, in buone condizioni di salute, ma soprattutto felice, è stato affidato all’affetto del suo padrone.

Le operazioni di recupero, durate oltre 24 ore, si sono concluse alle 17 circa.