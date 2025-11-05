I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 51 anni, residente in città, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Ardea. Aggredita dal compagno chiama i Carabinieri: arrestato 51enne. La vicenda

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di una donna di 55 anni, anch’essa residente ad Ardea, che ha richiesto aiuto dopo essere stata aggredita dal compagno al termine di una lite.

All’arrivo sul posto, i militari hanno trovato la donna in strada, in evidente stato di agitazione. La stessa ha riferito di essere vittima, da oltre un anno, di violenze fisiche e minacce da parte del convivente, mai denunciate fino a quel momento.

Nel frattempo, è intervenuto anche personale sanitario del 118, che ha accompagnato la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di sei giorni.

I Carabinieri hanno poi raggiunto l’uomo presso la sua abitazione, lo hanno bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito.

Per questo motivo, l’uomo, d’intesa con la Procura della Repubblica è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Foto di repertorio

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522