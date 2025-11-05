Attualità Cronaca

Roma, fiamme in un appartamento: paura per tre famiglie

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin

Roma – Alle ore 06:45 circa di questa mattina, 5 novembre, due squadre dei Vigili del Fuoco operative con l’ausilio di un’autoscala e un’autobotte, sono intervenute in Via Mattia Battistini, per l’incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina di quattro.

Roma, fiamme in un appartamento: paura per tre famiglie. Intervengono i Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta ferita, tre famiglie residenti nella struttura sono state fatte evacuare in via precauzionale.

Leggi anche – Spaccio a Roma tramite social e pagamenti in criptovalute: tre arresti

Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza: potrebbero seguire aggiornamenti.