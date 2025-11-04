Roma – Non ce l’ha fatta Octay Stroici, l’operaio rimasto per undici ore sotto le macerie in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti.

Roma, morto l’operaio estratto undici ore dopo i crolli alla Torre dei Conti. Ennesimo incidente sul lavoro: l’uomo è deceduto in ospedale

Octay Stroici era stato estratto dai Vigili del Fuoco, impegnati dalla mattina di ieri, 3 novembre 2025, presso la Torre dei Conti, in zona Fori Imperiali, dopo i due crolli che avevano interessato una parte dell’edificio.

L’uomo, un operaio di 66 anni, era già in condizioni gravissime quando, dopo 11 ore, era stato liberato dalle macerie. Il decesso è avvenuto in ospedale.

I due crolli alla Torre dei Conti

Poco dopo le 11:00 di ieri mattina, si era verificato il primo crollo, che aveva sorpreso alcuni operai addetti ai lavori di ristrutturazione della Torre. In seguito, a distanza di circa un’ora, si era verificato un secondo crollo, durante le attività di soccorso.

Un incidente sul lavoro che lascia tutti attoniti: numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza per la morte dell’operaio. Anche la nostra Redazione di stringe al dolore dei familiari e dei cari dell’uomo.

Foto di repertorio del primo crollo di ieri mattina