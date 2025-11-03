Cerveteri, paura in un’azienda: si ribalta con il mezzo pesante, ferita una persona

Dalle ore 08:00 di questa mattina, 3 novembre 2025, la squadra dei Vigili del Fuoco 26/A con l’ausilio dell’autogrù AG/17, è impegnata presso il Comune di Cerveteri in Via Settevene Palo, per il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava sabbia all’interno di un’azienda calcestruzzi.

Cerveteri, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Una persona è rimasta ferita in modo lieve e assicurata alle cure mediche del personale sanitario. Al momento non sono note le cause del sinistro: potrebbero seguire aggiornamenti.

