Il Comune di Nemi ha avviato il progetto “Nemi sulla Via Francigena del Giubileo – tra fede, cultura e natura”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e spirituale del territorio in vista dell’Anno Giubilare 2025.

Un progetto per riscoprire la spiritualità dei Cammini

L’intervento rientra nel programma di contributi ai Comuni attraversati dai Cammini di pellegrinaggio, promosso dalla Città metropolitana di Roma Capitale, e mira a rafforzare il ruolo di Nemi come punto di riferimento culturale, naturalistico e spirituale lungo la Via Francigena del Sud, il celebre itinerario di fede che collega Roma ai principali luoghi della cristianità.

Valorizzazione del territorio tra fede e sostenibilità

Il progetto, realizzato con il sostegno della Città metropolitana di Roma Capitale – Contributi ai Comuni attraversati dai Cammini di pellegrinaggio in occasione dell’Anno Giubilare, prevede un articolato piano di azioni integrate, tra cui:

iniziative di promozione turistica e culturale per attrarre visitatori, camminatori e pellegrini;

attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini, scuole e turisti;

eventi e incontri dedicati ai temi del pellegrinaggio, della sostenibilità e del dialogo tra cultura e spiritualità.

Nemi, cuore spirituale e naturalistico dei Castelli Romani

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende promuovere una fruizione consapevole e sostenibile del territorio, valorizzando l’unione tra l’identità religiosa della Via Francigena e la straordinaria bellezza naturalistica del Lago di Nemi e dei Castelli Romani.

Il borgo di Nemi, già noto per il suo patrimonio storico e paesaggistico, diventa così una tappa simbolica dei Cammini del Giubileo, offrendo ai pellegrini e ai viandanti un luogo di pace, contemplazione e bellezza.

Un impegno condiviso per il Giubileo 2025

Il Sindaco di Nemi e l’Amministrazione comunale hanno espresso soddisfazione per un progetto che unisce valori spirituali, tutela ambientale e sviluppo locale, contribuendo a rafforzare l’offerta turistica e culturale del territorio in vista dell’Anno Giubilare.

