Roma – Ricorre oggi il 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, il cui omicidio è ancora oggi oggetto di numerose discussioni.

Riportiamo di seguito il commento e il ricordo dell’Amministrazione di Roma Capitale.

Roma, 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini all’Idroscalo di Ostia: il ricordo dell’Amministrazione Capitolina

“Nella giornata in cui ricorrono i 50 anni dalla sua morte, Roma Capitale è presente all’Idroscalo di Ostia, il luogo dove è stato barbaramente ucciso Pier Paolo Pasolini, perché non abbiamo dimenticato quanto successo il 2 novembre 1975.

Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di ricordare la figura di Pier Paolo Pasolini, intellettuale visionario che ha saputo raccontare Roma da non romano.

Vogliamo non solo celebrare ma anche ricordare Pier Paolo in maniera viva e partecipata: abbiamo disseminato in città un programma di oltre 100 eventi a lui dedicati in quasi due mesi e abbiamo lanciato una campagna in tutta Roma con le sue parole. Perché le parole di Pier Paolo Pasolini ci sono necessarie per capire il presente e decodificare il mondo che viviamo”: è quanto dichiarato dall’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, in occasione della cerimonia a cinquant’anni dall’omicidio di Pier Paolo Pasolini all’Idroscalo di Ostia.