Leggere leggeri all’ora del tè: secondo appuntamento su Grazia Deledda

Colleferro – Secondo appuntamento con Leggere leggeri all’ora del tè: l’incontro, sull’autrice Grazia Deledda, è previsto per il pomeriggio di sabato prossimo, 8 novembre 2025. Ecco tutti i dettagli.

I dettagli sull’evento

LEGGERE LEGGERI ALL’ORA DEL TÈ 2025/26 XVIII edizione, I PREMI NOBEL ITALIANI PER LA LETTERATURA di Marcello Teodonio con Gemma Costa, Maurizio Mosetti, Marcello Teodonio, a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Logos in collaborazione con il Comune di Colleferro: secondo appuntamento incentrato su Grazia Deledda.

GRAZIA DELEDDA (1926)

“Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale, e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano”.

Secondo appuntamento:

sabato 8 novembre 2025, ore 17.30

Palazzo ex Direzione BPD, Corso Garibaldi 22, Colleferro (RM)

Ingresso gratuito

I premi Nobel della letteratura italiani

Gli scrittori italiani che sono stati insigniti del Premio della letteratura sono 6 e coprono l’intero Novecento. Incontrarli significa anche ricostruire le situazioni, i contesti storico-letterari, i valori attuali della loro scrittura. E significa anche cercare di capirne la personalità umana e culturale.

Maggiori info nella locandina in evidenza