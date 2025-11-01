Esperia, grave incidente nella notte: muore un uomo di 47 anni

Esperia – Grave incidente nella notte tra il 31 ottobre e il 1°novembre in provincia di Frosinone: perde la vita un uomo di 47 anni.

Stando alle prime informazioni del caso, l’auto dell’uomo sarebbe uscita di strada in una curva sulla Strada Provinciale 179, nel territorio comunale di Esperia.

Il veicolo si sarebbe ribaltato varie volte: l’impatto è stato violentissimo, facendo sbalzare l’uomo fuori dall’abitacolo.

Purtroppo per il 47enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico del 118 ne ha potuto constatare solo il decesso. Presenti sul posto anche i Carabinieri: l’esatta dinamica dell’ incidente è ora al vaglio degli inquirenti. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

