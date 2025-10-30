I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 02:00 di oggi, 30 ottobre 2025, per un incendio che ha interessato un box nel comune di Castro dei Volsci in via Cavatelle.

Castro dei Volsci, incendio in un box: in fiamme auto e attrezzature agricole

I vigili del fuoco del Comando di Frosinone hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla bonifica dell’area interessata. Il box conteneva auto e attrezzature agricole.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri di Ripi. Al momento sono sconosciute le cause dell’incendio: potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.