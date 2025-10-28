Unesco, riconosciuti anche i tratti di Appia Antica di Velletri, Lanuvio, Genzano e Nemi

Riconosciuti dall’UNESCO anche i tratti di Appia Antica di Velletri, Lanuvio, Genzano e Nemi: le parole del Sindaco Cascella.

Le dichiarazioni

“L’Appia Antica che attraversa Velletri, Genzano, Lanuvio e Nemi è Patrimonio Mondiale UNESCO. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo importante riconoscimento, a partire dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Cultura e il Sottosegretario Mazzi.

Questo riconoscimento non è solo un onore per le nostre città, ma anche un’opportunità per valorizzare il nostro patrimonio culturale e promuovere il turismo sostenibile. L’Appia Antica rappresenta un legame profondo con la nostra storia e la nostra identità. Ci impegniamo a preservare e proteggere questo straordinario tratto di storia, affinché le future generazioni possano apprezzarne la bellezza e l’importanza”. – così in una nota stampa il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.