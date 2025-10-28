Spaccio nella Capitale: arrestato un 43enne a Piglio

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Piglio, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Anagni, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 43enne della provincia di Roma, già noto per i suoi trascorsi giudiziari.

L’arresto

L’uomo era gravato da un provvedimento restrittivo dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone perché responsabile di violazioni della legge sugli stupefacenti, commessi nella Capitale nel 2024 e per i quali era già sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione.

I Carabinieri acquisito il provvedimento si sono subito attivati ricercando il catturando che è stato rintracciato nel Comune di Piglio. Immediatamente dichiarato in stato di arresto, è stato condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito, come disposto dalla richiedente A.G., è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone dove sconterà la pena comminata nei suoi confronti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.