Paliano – Osservazioni sulla Centrale Elettrica Fotovoltaica “Focarelle” da Fare Verde Provincia di Frosinone APS: riceviamo e riportiamo il comunicato stampa.

Il comunicato stampa

Fare Verde Provincia di Frosinone APS ha presentato formali osservazioni in merito al progetto della Centrale Elettrica Fotovoltaica “Focarelle”, prevista in località “Il Vallone” nel Comune di Paliano, con una potenza nominale in corrente continua pari a 17,57 MWp.

L’associazione ha evidenziato numerose criticità di natura progettuale e ambientale, tra cui:

Presenza di usi civici su tre particelle che mantengono il vincolo paesaggistico, e altre particelle sgravate dagli usi civici ma non affrancate. Tutte gravate da vincolo Paesaggistico con conseguenti dubbi sulla legittimità dell’intervento.

Violazione delle distanze di tutela dal Parco Regionale Monumento Naturale “Selva di Paliano – Mola dei Piscoli”, non rispettate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Assenza di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture per l’attraversamento autostradale del cavidotto destinato al trasporto dell’energia elettrica.

Perplessità sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per la quale si ipotizza la necessità di uno studio comparato e cumulativo che includa tutte le opere funzionalmente connesse all’impianto fotovoltaico.

Fare Verde ha inoltre sottolineato:

I danni certi alla biodiversità che deriveranno dalla realizzazione dell’impianto.

La mancanza di una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi antecedente all’intervento.

Le incongruenze con la classificazione urbanistica dei terreni interessati, attualmente definiti come “Paesaggio Agrario di rilevante valore”, condizione che non consente l’installazione di impianti fotovoltaici.

Tra le osservazioni è stata richiamata anche una recente sentenza della Corte di Cassazione (2024), che ha definito l’impianto agrovoltaico come bene immobile soggetto a tassazione, se parte integrante di una centrale elettrica fotovoltaica. Tale pronuncia contribuisce a chiarire la natura dell’impianto “Focarelle”, distinguendolo nettamente da un impianto agrovoltaico conforme alle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Infine, Fare Verde Provincia di Frosinone APS ha espresso ferma opposizione alla realizzazione della Centrale Elettrica Fotovoltaica “Focarelle” , ritenendola incompatibile con la tutela del territorio, del paesaggio e della biodiversità locale.

Il Dott. Marco Belli presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone APS: “La nostra Associazione di tutela ambientale è fortemente contraria agli impianti fotovoltaici a terra che cagionano danni al Paesaggio, all’Ambiente e alla Biodiversità”.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS