Guasto sulla linea Roma-Cassino: disagi dalle 5:30 di oggi, 27 ottobre.
Guasto tra Ciampino e Colle Mattia: cancellazioni, variazioni e ritardi fino ad un’ora. Lunedì nero per pendolari e viaggiatori
Sì preannuncia un lunedì nero per i pendolari e i viaggiatori della tratta: a causa dell’inconveniente, si registrano variazioni, cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti.
“La circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Cassino permane rallentata tra Ciampino e Colle Mattia a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea.
Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni o cancellazioni.
Sono in corso verifiche tecniche al treno fermo, seguiranno aggiornamenti”, è quanto riportato dal sito di RFI.
Foto di repertorio