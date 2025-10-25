Guidonia, oltre un chilo di droga in casa: due arresti

Venerdì 17 ottobre 2025 i Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato in flagranza un 34enne e un 33enne, entrambi disoccupati già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’intervento dei Carabinieri

In particolare, nel pomeriggio di venerdì, nel corso di un mirato servizio, i militari della Tenenza di Guidonia hanno proceduto al monitoraggio di un articolato complesso abitativo, sito in località Villalba, dove hanno notato i due uomini eseguire diverse cessioni di stupefacenti. Intervenuti, i Carabinieri li hanno immediatamente bloccati per sottoporli ad una perquisizione personale, estesa poi alla all’abitazione, ove sono stati rinvenuti 700 g di sostanza stupefacente tipo cocaina e 500 g di hashish, già suddivisa in dosi pronte alla vendita, nonché vario materiale per la pesa ed il confezionamento. Quanto sopra, assieme anche alla somma di 3.280 euro, trovata nella disponibilità degli indagati, e considerata provento dell’illecita attività, è stato sequestrato. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore.

La mirata operazione eseguita dai Carabinieri si innesta in una quotidiana attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente nel territorio di Guidonia.

Per questo motivo i due sono stati arrestati e accompagnati presso il carcere di Roma Rebibbia. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria del Tribunale di Tivoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.