Attualità

Persona investita da un treno tra Zagarolo e Colle Mattia: circolazione ferroviaria sospesa

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
Lavori a Roma Termini: modifiche alla circolazione ferroviaria

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Roma – Cassino dalla 15:o0 di oggi, 24 ottobre 2025: persona investita da un treno tra Zagarolo e Colle Mattia.

Persona investita da un treno tra Zagarolo e Colle Mattia: circolazione ferroviaria sospesa

“Sulla linea Roma – Cassino, dalle ore 15:00, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Zagarolo e Colle Mattia per l’investimento di una persona da parte di un treno. Attivato l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

Seguiranno aggiornamenti”, è quanto si legge dal portale di Trenitalia. Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Foto di repertorio