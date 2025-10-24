Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Roma – Cassino dalla 15:o0 di oggi, 24 ottobre 2025: persona investita da un treno tra Zagarolo e Colle Mattia.
“Sulla linea Roma – Cassino, dalle ore 15:00, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Zagarolo e Colle Mattia per l’investimento di una persona da parte di un treno. Attivato l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.
Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.
Seguiranno aggiornamenti”, è quanto si legge dal portale di Trenitalia. Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto avvenuto.
Foto di repertorio