Open Day Vaccinazioni Antinfluenzali e Anti-Covid a Nemi

Il Comune di Nemi, con il patrocinio della Regione Lazio e dell’ASL Roma 6, informa la cittadinanza che martedì 28 ottobre 2025, dalle ore 14:00 alle 18:00, si terrà nel centro storico di Nemi – Corso Vittorio Emanuele (Piano terra adiacente – Ufficio Polizia Locale), un Open Day di vaccinazioni antinfluenzali e anti-Covid.

L’iniziativa rientra nella Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2025 promossa dalla Regione Lazio e dall’ASL Roma 6, con accesso libero e gratuito per tutti i cittadini.

Durante la giornata sarà possibile ricevere il vaccino antinfluenzale e, per chi ne avesse necessità, anche quello anti-Covid.

Data e orario: martedì 28 ottobre 2025, dalle ore 14:00 alle 18:00

Luogo: Corso Vittorio Emanuele – Centro Storico di Nemi (Piano terra adiacente – Ufficio Polizia Locale)

Accesso libero e gratuito

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa importante iniziativa di prevenzione e tutela della salute pubblica.