Nemi sostiene la sua concittadina Benedetta Stocchi, protagonista al Grande Fratello 2025

La comunità di Nemi sostiene la propria concittadina Benedetta Stocchi, giovane norcina di 24 anni, entrata come concorrente nella nuova edizione del Grande Fratello 2025.

La sua partecipazione al celebre programma televisivo rappresenta non solo un momento di visibilità personale, ma anche un’occasione per valorizzare le tradizioni, i sapori e l’identità culturale del borgo dei laghi, da sempre simbolo di genuinità e legame con il territorio.

Cresciuta e residente a Nemi, Benedetta gestisce con entusiasmo la salumeria di famiglia, attività che da generazioni tramanda l’arte norcina locale. Nel 2017 ha conquistato il titolo di Miss Nemi, distinguendosi per la sua solarità, la simpatia e l’impegno nel promuovere la bellezza semplice e autentica del suo paese.

Con il suo sorriso contagioso e il carattere vivace, Benedetta ha conquistato il pubblico sin dal suo ingresso nella Casa più famosa d’Italia, avvenuto in modo sorprendente proprio a Nemi, dove è stata raggiunta da Simona Ventura e da una troupe televisiva per l’annuncio ufficiale della sua partecipazione.

Le parole del Sindaco Alberto Bertucci

Il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha espresso sostegno a nome di tutta la cittadinanza:“Siamo felici di vedere una nostra giovane concittadina portare avanti le tradizioni di famiglia in un contesto così noto a livello nazionale. La sua presenza al Grande Fratello è anche un modo per raccontare l’Italia autentica e i piccoli comuni, ricchi di amore per le proprie radici e tradizioni.”

Il Sindaco ha poi rivolto un invito ai cittadini:“Sosteniamo Benedetta con affetto e partecipazione, votando il numero 477002. Ogni voto è un segno di stima.