Trenitalia, modifiche alla circolazione per lavori alla stazione di Roma Casilina

Per lavori di impermeabilizzazione del sottovia Galeazzo Alessi nei pressi della stazione di Roma Casilina, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), dalle ore 22:30 del 24 alle 5.35 del 27 ottobre la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia subirà modifiche.

I dettagli

I treni delle linee Roma Termini – Cassino, Roma Termini – Velletri, Roma Termini – Frascati, Roma Termini – Albano Laziale e Roma Termini – Caserta – Benevento sono soggetti a modifiche e limitazioni di percorso, modifiche di orario e cancellazioni

Previsto servizio bus tra Roma Termini e Ciampino e Roma Termini e Campobasso.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

Foto di repertorio