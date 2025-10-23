Roma, incidente mortale con lo scooter: deceduto un uomo

Roma – Alle ore 21:25 di ieri, 22 ottobre 2025, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Canale della Lingua
con la squadra territoriale di Ostia per un incidente stradale.
Roma, impatta contro il guard rail e precipita nel Canale: morto un uomo, accertamenti in corso
Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo, classe 1969, che, alla guida dello scooter, ha impattato, per cause al momento imprecisate, contro il guard rail.
L’urto è risultato essere fatale al conducente, recuperato dai soccorritori privo di vita, all’interno del Canale dei Pescatori dopo aver effettuato un volo di circa 8 metri.
In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto; sul posto presenti anche il personale medico del 118 e le Forze dell’Ordine.