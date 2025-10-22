Due giornate di sport, inclusione e ambiente a Nemi

La città di Nemi sarà protagonista di due appuntamenti dedicati ai valori dello sport, dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale.

Le iniziative, promosse dal Comune di Nemi, accompagneranno il passaggio della Keep Clean and Run 2025 – Il plogging più lungo del mondo, che farà tappa nel centro storico di Nemi, in Piazza del Municipio, Sabato 25 ottobre alle ore 10:30.

Giovedì 23 ottobre – Sport e inclusione al Centro Canoe Comunale

Nella mattina di giovedì 23 ottobre ore 10:30, al Centro Canoe Comunale di Nemi, si svolgerà un evento dedicato all’inclusione sociale, che vedrà protagonisti i pazienti dell’ RSA Villa delle Querce, accompagnati dal coordinatore responsabile della struttura Diego Baffioni, dalla referente Doriana Orazi e da un gruppo di assistenti.

La giornata prevede un mini torneo di dama, con scacchiere e pedine fornite dalla ASD Scacchi in Tour, rappresentata da Igor Sagratini. Un momento di socialità e partecipazione che conferma l’impegno di Nemi nel promuovere l’accessibilità e l’inclusione attraverso lo sport.

Le dichiarazioni istituzionali

Il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha dichiarato: “Lo sport è un linguaggio universale che unisce corpo, mente e comunità. A Nemi crediamo nello sport come strumento educativo e di integrazione, capace di trasmettere valori di rispetto, solidarietà e cura del territorio. Queste iniziative testimoniano la vitalità della nostra comunità e la collaborazione positiva tra realtà diverse per un obiettivo comune: la crescita civile e culturale.”

Il Consigliere Comunale Carlo Massa, delegato alle attività sportive, ha aggiunto:“Con questi appuntamenti Nemi conferma la propria attenzione verso lo sport come veicolo di formazione, partecipazione e inclusione. È fondamentale creare occasioni in cui i cittadini, i giovani e le persone più fragili possano incontrarsi e condividere esperienze che rafforzano il senso di comunità.”

Keep Clean and Run 2025 – Il plogging più lungo del mondo

La tappa nemese della Keep Clean and Run 2025 si terrà sabato 25 ottobre alle ore 10:30 nel centro storico di Nemi, in Piazza del Municipio.

L’evento, ideato dall’ecorunner Roberto Cavallo, è giunto all’undicesima edizione e si inserisce nella campagna europea Let’s Clean Up Europe, in occasione del Giubileo del Mondo Educativo.

Il percorso complessivo, lungo 338 chilometri da Albano Laziale a Benevento, unisce sport, cittadinanza attiva e tutela ambientale, promuovendo la pratica del plogging – correre raccogliendo rifiuti – come gesto concreto di cura del territorio che Nemi accoglie con forza.